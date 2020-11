Präsident Ruhani spricht von "wirtschaftlichem Terrorismus"

Iran hofft nach US-Wahl auf weniger Sanktionen

Teheran (AFP) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat nach den US-Wahlen Hoffnung auf eine Änderung der US-Sanktionspolitik ausgedrückt. Er hoffe, dass "diejenigen, die Sanktionen verhängen, erkennen, dass ihr Weg falsch war", sagte Ruhani am Samstag in einer Fernsehansprache. Die USA würden ihre Ziele so in keiner Weise erreichen. US-Präsident Donald Trump habe in der Vergangenheit eine Politik des "maximalen Drucks" auf den Iran verfolgt, sagte der iranische Staatschef weiter.

Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

"Wir hoffen, dass die dreijährige Erfahrung eine Lektion für die nächste amerikanische Regierung sein wird, sich an Gesetze und Vorschriften zu halten und zu ihren Verpflichtungen zurückzukehren", sagte Ruhani weiter und spielte damit auf das Atomabkommen an, das die USA 2018 einseitig gekündigt hatten. Er nannte die unter Trump verhängten Sanktionen gegen sein Land "wirtschaftlichen Terrorismus".

Der mögliche neue US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, einen "glaubwürdigen Weg zur Rückkehr zur Diplomatie" mit dem Iran einzuschlagen und das Atomabkommen möglicherweise neu zu verhandeln.