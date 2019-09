Iran präsentiert Details zur Ausweitung der nuklearen Forschung

Teheran (AFP) - Der Iran wird am Samstag nähere Angaben zu der von ihm geplanten Ausweitung seiner nuklearen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit machen. Der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, will die Pläne auf einer Pressekonferenz präsentieren. Präsident Hassan Ruhani hatte am Mittwoch gesagt, der Iran werde in einem dritten Schritt zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen seine nukleare Forschung und Entwicklung ausweiten.

EU fordert Iran zur Rückkehr zum Atomabkommen auf © AFP

Das Atomabkommen schränkt vor allem die Entwicklung neuer, leistungsstärkerer Zentrifugen zur Urananreicherung ein. Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Atomabkommen reagiert der Iran auf den einseitigen Ausstieg der USA im Mai 2018. Teheran will so den Druck auf die Europäer erhöhen, mehr zur Aufrechterhaltung des Handels zu tun. Der Iran versichert, die bisherigen Schritte seien umkehrbar und kein Hindernis für weitere Verhandlungen.