Gespräche mit Kurz und Van der Bellen

Irans Präsident Ruhani bekräftigt in Wien Festhalten am Atomabkommen

Wien (AFP) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat zum Auftakt seines Besuchs in Österreich das Festhalten am Atomabkommen auch nach dem US-Rückzug bekräftigt. "Wenn die anderen Unterzeichner - abgesehen von den Vereinigten Staaten - die Wahrung iranischer Interessen garantieren können, bleibt der Iran im JCPOA", sagte er mit Verweis auf den offiziellen Namen des Abkommens am Mittwoch in Wien. Dort war das Abkommen 2015 unterzeichnet worden.

Ruhani mit Bundeskanzler Sebastian Kurz © AFP

Am Montag und Dienstag hatte Ruhani bereits in der Schweiz für das Abkommen geworben. In Wien kam er dann zu Gesprächen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen.

In Wien werden am Freitag die Außenminister der am Atomabkommen mit Iran festhaltenden Länder zu Gesprächen zusammenkommen. Die Vertreter des Iran, Chinas, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschland werden dort laut iranischen Medienberichten erwartet. Sie waren direkt am Zustandekommen der Vereinbarung beteiligt und wollen das Abkommen retten. "Wir erhoffen uns entschiedenes Handeln in den Bereichen Handel und Wirtschaft", sagte Ruhani am Mittwoch weiter.

US-Präsident Donald Trump hatte mit seiner Ausstiegserklärung im Mai auch bekanntgegeben, dass die massiven Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt würden. Internationalen Unternehmen drohen Strafen, wenn sie sich nicht innerhalb von 180 Tagen aus dem Iran zurückziehen. Erste Unternehmen haben dies bereits getan.

Überschattet wird Ruhanis Reise von mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Treffen von iranischen Exil-Oppositionellen bei Paris, das am vergangenen Samstag mit 25.000 Teilnehmern stattfand. Verdächtig ist unter anderem ein iranischer Diplomat, der für die Botschaft in Wien arbeitet und am Wochenende in Deutschland festgenommen wurde.

In Frankreich und Belgien wurden fünf weitere Verdächtige aufgegriffen, von denen zwei wieder freikamen. Die im Pariser Exil ansässigen Volksmudschahedin werfen der Regierung in Teheran vor, hinter den mutmaßlichen Anschlagsplänen zu stecken. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sprach hingegen von einer "Verschwörung", mit der ein schlechtes Licht auf die Europa-Reise von Präsident Ruhani geworfen werden solle.