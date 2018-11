Internationale Kritik an Beschränkungen für Öl- und Finanzbranche

Irans Präsident Ruhani will neue US-Sanktionen "mit Stolz umgehen"

Teheran (AFP) - Nach Inkrafttreten der umstrittenen neuen US-Sanktionen gegen den Iran hat sich der iranische Präsident Hassan Ruhani kämpferisch gezeigt: "Wir werden die illegalen und ungerechten Sanktionen mit Stolz umgehen, weil sie gegen internationale Regeln verstoßen", sagte Ruhani am Montag in einer Fernsehansprache und warf Washington einen "Wirtschaftskrieg" vor. Deutschland, Russland und China drangen darauf, den Handel mit dem Iran aufrecht zu erhalten.

Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

"Wir sind in einem Wirtschaftskrieg und mit einer tyrannischen Macht konfrontiert. Ich denke, dass in der Geschichte Amerikas noch nie jemand im Weißen Haus gesessen hat, der so gegen Gesetze und internationale Übereinkommen war", sagte Ruhani mit Blick auf US-Präsident Donald Trump, der im Mai trotz des Widerstands seiner Verbündeten aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgestiegen war.

Nachdem die USA zum 7. August eine erste Welle von Finanz- und Handelsbeschränkungen in Kraft gesetzt hatten, trat am Montag um 06.00 Uhr MEZ ein zweites Sanktionspaket in Kraft. Die Sanktionen richten sich vor allem gegen die iranische Öl- und Finanzbranche. Betroffen sind auch Unternehmen aus Drittstaaten, die mit dem Iran Geschäfte machen. Schon im Vorfeld gingen die iranischen Ölexporte deutlich zurück.

Für acht Länder sollen allerdings vorübergehend Ausnahmen bei den Ölimporten gelten. Welche Länder dies sind, wollte Washington am Montag verkünden. Die Türkei hat bereits erklärt, zu der Gruppe zu gehören. Auch Südkorea, Indien und Japan dürften von den Ausnahmen profitieren. EU-Länder sind nicht darunter. Bereits während der letzten Sanktionsperiode hatten die USA acht Ländern mehr Zeit eingeräumt, um ihre Ölimporte aus dem Iran auf Null zu reduzieren.

Trump will mit den Sanktionen den Iran zu neuen Verhandlungen über ein weiterreichendes Abkommen zwingen, das auch das iranische Raketenprogramm beschränkt und seine militärischen Einsätze in den Nachbarländern beendet. Ruhani lehnte aber neue Verhandlungen ab, so lange die USA nicht zu dem bestehenden Abkommen zurückgekehrt sind. Auch Vermittlungsangebote von Drittstaaten habe er daher zurückgewiesen.

"Respektiert erst die Verhandlungen, die wir abgeschlossen haben, so dass es eine Basis für neue Verhandlungen gibt", sagte der iranische Präsident, der auf das Atomabkommen und die Aufhebung der Sanktionen gesetzt hatte, um die Wirtschaft seines Landes in Schwung zu bringen. "Es gibt keinen Bedarf für Vermittlung. Es gibt keinen Bedarf für all diese Botschaften. Haltet euch an eure Verpflichtungen, und wir werden uns hinsetzen und reden."

Die anderen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China sind entschlossen, das Atomabkommen zu retten, doch haben sich viele westliche Firmen bereits aus dem Iran zurückgezogen. "Wir werden alles tun, um trotz der US-Sanktionen den internationalen Handel und die wirtschaftliche und finanzielle Kooperation mit dem Iran zu bewahren", erklärte das russische Außenministerium.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die drei EU-Partner würden dafür eintreten, "dass nach europäischem Recht legale Geschäftsbeziehungen weiter möglich sein sollen". Die chinesische Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte, "China ist gegen einseitige Sanktionen und eine Gerichtsbarkeit des langen Arms". Die Kooperation mit dem Iran innerhalb des internationalen Rechts sei "legal und legitim" und sollte respektiert werden.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die US-Politik gehe "nach hinten los", da die Welt nicht erlauben könne, dass Trump "die globale Ordnung" zerstört.

Unterstützung für die Sanktionen kam dagegen von Irans Erzfeinden Saudi-Arabien und Israel, dessen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman von einem "Schlag" gegen den Iran als Regionalmacht sprach.