Behörden dementieren Bericht über Todesopfer bei Demonstration in Chorramschahr

Irna: Mehrere Verletzte bei Protesten im Iran gegen Wasserverschmutzung

Teheran (AFP) - Bei nächtlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der iranischen Polizei sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Proteste in Chorramschahr im Südwesten des Iran hätten sich gegen die dortige Wasserverschmutzung gerichtet, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Ein Demonstrant sei schwer verletzt worden, mehrere Polizisten hätten leichte Verletzungen durch Wurfgeschosse davon getragen.

Der iranische Vize-Präsident Eschagh Dschahangiri © AFP

Zuvor hatte der von Saudi-Arabien finanzierte Fernsehsender Al-Arabija berichtet, die iranische Polizei habe bei den Protesten mindestens vier Menschen getötet. Irans Behörden widersprachen: "Niemand ist getötet worden", zitierte Irna den Gouverneur von Chorramschahr.

An der Demonstration hatten sich dem Agenturbericht zufolge rund 500 zumeist junge Menschen beteiligt. Sie forderten die Behörden auf, Maßnahmen gegen die Verunreinigung des Trinkwassers der Stadt zu ergreifen. Die Demonstranten hätten Abfalleimer sowie eine Brücke in Brand gesteckt und weitere Sachschäden angerichtet, schrieb Irna. Die Polizei sei mit Tränengas gegen sie vorgegangen.

Laut Irna hatte es wegen der Wasserverschmutzung in Chorramschahr und der Nachbarstadt Abadan in den vergangenen Wochen wiederholt Proteste gegeben. Auf dem großen Basar von Teheran hatten am Montag und Dienstag Händler gegen die fortschreitende Entwertung der iranischen Währung und andere Handelshindernisse demonstriert. Der Iran steckt derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Der iranische Vize-Präsident Eschagh Dschahangiri sagte in einer am Sonntag im Staatsfernsehen übertragenen Rede, dass die USA nach ihrer Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran ihre Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt hätten, sei bei weitem nicht der einzige Grund für die Krise. Vielmehr leide die Wirtschaft unter vielen "Übeln", darunter Irans Abhängigkeit vom Erdöl, die schwach ausgeprägte Privatwirtschaft und die Instabilität des Bankensektors.

Die Lage sei "nicht kritisch", aber sicherlich "speziell", erklärte der iranische Industrie- und Handelsminister Mohammed Schariatmadari. Daher müssten nun Gegenmaßnahmen getroffen werden. Die iranische Währung hat in den vergangenen sechs Monaten im Vergleich zum Dollar fast 50 Prozent an Wert verloren, die Inflation schreitet weiter voran.