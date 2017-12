Schiitisches Kulturzentrum Ziel der Dschihadisten

Islamischer Staat bekennt sich zu Anschlag in Kabul mit mindestens 40 Toten

Kairo (AFP) - Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag in Kabul mit mindestens 40 Toten bekannt. Über sein Sprachrohr Amaq teilte der radikalsunnitische IS am Donnerstag mit, das schiitische Kulturzentrum sei Ziel eines Selbstmordattentats und von drei Bomben gewesen.

Sicherheitskräfte nach dem Anschlag © AFP

Ein Angreifer sprengte sich in dem Kulturzentrum während einer Feier in die Luft. Mindestens 40 Menschen wurden dabei nach Behördenangaben getötet und dutzende weitere verletzt. Bei den weiteren Bombenexplosionen sei niemand getötet worden, teilte das Innenministerium mit.

In Kabul hatte die Zahl der Anschläge zuletzt stark zugenommen. Erst am Montag waren mindestens sechs Menschen bei einem Selbstmordanschlag vor einem Gelände des afghanischen Geheimdienstes getötet worden. Auch diesen Anschlag hatte der IS für sich reklamiert. Die Hauptstadt gilt inzwischen als einer der gefährlichsten Orte für Zivilisten in Afghanistan.