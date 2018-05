Armee spricht von Vergeltungsangriff für brennende Drachen

Israel bombardiert Hamas-Stellung im Gazastreifen

Gaza (AFP) - Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zu Sonntag eine Stellung der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen bombardiert. Der Angriff sei eine Reaktion auf einen Vorfall vom Samstag gewesen, bei dem "Terroristen" an Flugdrachen befestigte Brandsätze über die Grenze geschickt hätten, sagte ein Armeesprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Palästinenser befestigt Brandsatz an Drachen © AFP

Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin al-Kassam Brigaden, bestätigten den Angriff auf einen "Beobachtungsposten". Es habe jedoch keine Verletzten gegeben, hieß es in einer Mitteilung.

Israelischen Medien hatten während der vergangenen Tage mehrfach über an Drachen befestigte Molotowcocktails aus dem abgeriegelten Palästinensergebiet berichtet. Die Brandsätze hätten bei israelischen Bauern schwere Schäden angerichtet.

Laut dem israelischen Armeesprecher gibt es zudem keinen Zusammenhang zwischen dem Angriff von der Nacht zu Sonntag und einer Explosion im Gazastreifen am Samstag, bei der sechs Hamas-Mitglieder getötet worden waren. Die Essedin al-Kassam Brigaden hatten Israel für die Explosion verantwortlich gemacht. Nach Angaben von Anwohnern handelte es sich um eine versehentliche Explosion.

An der Grenze des Gazastreifens ist die Lage seit Wochen angespannt. Bei Protesten wurden seit Ende März 49 Palästinenser von der israelischen Armee getötet und Hunderte weitere verletzt. Der Einsatz Israels hat international Kritik ausgelöst.