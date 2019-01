Netanjahu: "Werden den Golan niemals verlassen"

Israel fordert die USA zur Anerkennung des Golan als israelisches Gebiet auf

Jerusalem (AFP) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die USA und andere Länder erneut aufgefordert, die annektierten Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen. "Die Golanhöhen sind von enormer Bedeutung für unsere Sicherheit, und ich denke, wenn man vor Ort ist, versteht man sehr gut, warum wir den Golan niemals verlassen werden", sagte Netanjahu am Sonntag bei einem Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, in Jerusalem.

Israelische Panzer auf den besetzten Golanhöhen © AFP

Netanjahu kündigte an, er wolle die Golanhöhen am Montag gemeinsam mit Bolton besuchen, sollten die Wetterbedingungen dies zulassen. Bolton wollte anschließend in die Türkei weiterreisen. Es sei "wichtig, dass alle Länder Israels Souveränität über die Golanhöhen anerkennen", sagte Netanjahu.

Seit dem Sechs-Tage-Krieg hält Israel einen Großteil der zwischen Israel und Syrien gelegenen Golanhöhen besetzt, 1981 folgte die Annexion des Gebiets. Die internationale Gemeinschaft erkennt die Annexion nicht an.