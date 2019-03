Maßnahme war Reaktion auf Raketenbeschuss

Israel öffnet Grenzübergänge zum Gazastreifen nach tagelanger Schließung

Jerusalem (AFP) - Nach tagelanger Schließung hat Israel seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Der Übergang Eres für Personen und der Übergang Kerem Schalom für Waren seien seit dem Morgen wieder in Betrieb, sagte eine Sprecherin des israelischen Verteidigungsministeriums am Sonntag. Israel hatte die Übergänge am Montag in Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen geschlossen, bei dem sieben Israelis verletzt worden waren. Israel hatte die radikalislamische Hamas für den Angriff verantwortlich gemacht und Ziele im Gazastreifen attackiert.

Übergang Eres © AFP

Am Samstag waren bei Protesten und Zusammenstößen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel vier Palästinenser erschossen worden. Zehntausende Palästinenser waren einem Aufruf der Hamas gefolgt, am Jahrestag des Beginns der massiven Protestwelle zu demonstrieren. Seit dem ersten "Großen Marsch der Rückkehrer" am 30. März 2018 waren bei den wöchentlichen Protesten mindestens 258 Palästinenser und zwei israelische Soldaten getötet worden.