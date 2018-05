Verteidigungsminister Lieberman will Pläne kommende Woche genehmigen lassen

Israel plant Bau von 2500 neuen Siedlerwohnungen noch in diesem Jahr

Jerusalem (AFP) - Israel will noch in diesem Jahr 2500 neue Wohnungen in 30 Siedlungen im besetzten Westjordanland bauen. Wie Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Donnerstag mitteilte, will er die Genehmigung für den "sofortigen Bau" der Wohnungen in der kommenden Woche beim zuständigen Planungsausschuss beantragen. Er will den Ausschuss zudem um grünes Licht für 1400 weitere Siedlerwohnungen bitten, die später gebaut werden sollen.

Die Siedlung Beitar Illit im Westjordanland © AFP

Die israelische Regierung habe zugesagt, den Siedlungsbau im Westjordanland voranzutreiben, "und wir halten unser Wort", erklärte Lieberman. Er kündigte an, in den kommenden Monaten Genehmigungen für "tausende weitere Wohneinheiten" zu beantragen.

In den Siedlungen im besetzten Westjordanland und im annektierten Ostteil Jerusalems leben bereits mehr als 600.000 Israelis. Die UNO betrachtet sämtliche Siedlungen als illegal. Die Siedlungsaktivitäten stellen nach Einschätzung der Vereinten Nationen zudem eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem Frieden zwischen Israel und den Palästinensern dar.