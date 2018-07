Anhaltende Angriffe von Palästinensern mit Brandsätzen als Grund genannt

Israel schließt einzigen Warenübergang in den Gazastreifen

Jerusalem (AFP) - Israel schließt den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen. Der Grenzübergang Kerem Schalom werde wegen der anhaltenden Angriffe von Palästinensern mit Brandsätzen geschlossen, teilte die israelische Armee am Montag mit. Über den ganz im Süden gelegenen Grenzübergang zwischen Israel und dem isolierten Palästinensergebiet an der Mittelmeerküste dürften nur noch humanitäre Hilfen geliefert werden.

Kerem Schalom im Januar © AFP

Seit Beginn der Proteste am Grenzzaun Ende März hätten hunderte Drachen und Ballons mit Brandsätzen schwere Schäden auf israelischem Land angerichtet, hieß es zur Begründung. Insgesamt 2600 Hektar Land seien in Flammen aufgegangen. Israel kündigte zudem an, die saisonal bedingte Ausweitung der Fischereizone vor dem Gazastreifen von neun Seemeilen wieder auf sechs zu begrenzen. Weiter dürfen sich Boote aus dem Gazastreifen nicht von der Küste entfernen.

Der Gazastreifen ist weitgehend abgeriegelt, seit dort 2007 die islamistische Hamas-Bewegung die Macht übernahm, welche den Staat Israel militärisch bekämpft. Die Schließung von Kerem Schalom dürfte die ohnehin prekäre Versorgungslage im Gazastreifen weiter verschlimmern. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind auf Hilfslieferungen angewiesen.