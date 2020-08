Männer sollen Sprengstoffanschlag an Grenzzaun auf Golanhöhen geplant haben

Israelische Armee tötet vier Menschen an Grenze zu Syrien

Jerusalem (AFP) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben vier Menschen an der Grenze zu Syrien auf den von Israel besetzten Golanhöhen getötet. Die vier Männer hätten Sprengsätze an einem Sicherheitszaun angebracht und hätten sich auf israelischem Gebiet befunden, sagte Militärsprecher Jonathan Conricus Journalisten am Montag. Das Militär habe die Männer vom Boden und aus der Luft beschossen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagabend.

Die Lage zwischen Israel und Syrien ist seit Längerem angespannt. Im Juli hatte die israelische Armee militärische Ziele im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Nach Angaben der Armee handelte es sich dabei um eine Reaktion auf den Beschuss israelischen Gebiets von Syrien aus.

Israelische Medien berichteten, die Militäreinsätze seien eine Reaktion auf eine erhöhte Bedrohung durch die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz, die im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierung in Damaskus kämpft.

Cornicus erklärte, es sei derzeit noch unklar, wer hinter der geplanten Attacke der vier Männer stehe. "Wir wissen, dass auf syrischem Boden viele Splittergruppen aktiv sind", sagte er. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist es "wahrscheinlich", dass die Männer einer der Hisbollah nahestehenden syrischen Gruppe zur Befreiung der Golanhöhen angehörten.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hat Israel bereits hunderte Luftangriffe gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad und deren iranische Verbündete geflogen. Israel bestätigt grundsätzlich nur selten Militäraktionen in Syrien.