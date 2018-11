Verteidigungsminister: "Schlag" gegen den Erzfeind

Israelische Führung dankt den USA für die harten Strafmaßnahmen gegen den Iran

Jerusalem (AFP) - Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat die am Montag in Kraft getretenen scharfen Strafmaßnahmen der USA gegen den Iran begrüßt. Die "mutige Entscheidung" von US-Präsident Donald Trump markiere die "grundlegende Änderung", auf die der Nahe Osten gewartet habe, erklärte Lieberman. In einem "einzigen Zug" habe Washington der "iranischen Verankerung" in Syrien, im Libanon und im Gazastreifen, im Irak und im Jemen einen "Schlag versetzt".

Israelischer Verteidigungsminister Lieberman © AFP

"Präsident Trump, einmal mehr haben Sie getan, was notwendig war! Danke", ergänzte Lieberman. Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, sagte unterdessen im öffentlichen Rundfunk, die Sanktionen würden greifen und "das iranische Regime" erwürgen. "Überall, wo der Terrorismus herrscht, findet sich die Spur des Irans", fügte er hinzu. "Ab heute muss die Welt entscheiden zwischen den USA oder dem Iran."

Die Strafmaßnahmen gegen den Iran, die um 06.00 Uhr MEZ in Kraft traten, richten sich vor allem gegen die Öl- und Finanzbranche. Betroffen sind auch Unternehmen aus Drittstaaten, die mit dem Iran Geschäfte machen. Für mehrere Länder gelten Ausnahmeregelungen, allerdings nicht für die EU. Am Samstag hatte bereits der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu Trump für die Sanktionen gegen den Iran, Israels Erzfeind, gedankt.

Die Strafmaßnahmen ergeben sich aus der im Mai von Trump getroffenen Entscheidung, das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Trump leitete damals die Wiederinkraftsetzung von Strafmaßnahmen ein, die auf Grundlage des Abkommens von 2015 ausgesetzt gewesen waren. Die an der Vereinbarung beteiligten EU-Staaten - darunter Deutschland - kritisieren Trumps Kurs und versuchen, das Abkommen zu retten.