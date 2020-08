Opposition will wegen Vergehen Angeklagte von Regierung ausschließen

Israelisches Parlament lehnt Gesetz gegen erneuten Antritt von Netanjahu ab

Jerusalem (AFP) - Das israelische Parlament hat am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag der Opposition abgelehnt, mit dem wegen schwerwiegender Vergehen Angeklagte von der Regierungsbildung ausgeschlossen werden sollten. Mit 53 zu 37 Stimmen stimmten die Abgeordneten in Jerusalem gegen den Vorstoß von Oppositionsführer Jair Lapid, der auch Regierungschef Benjamin Netanjahu betroffen hätte. Dieser muss sich seit Mai wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue vor Gericht verantworten.

Die Abgeordneten des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß, die mit Netanjahus Likud eine fragile Regierungskoalition bilden, nahmen nicht an der Abstimmung teil. Ein Likud-Abgeordneter hatte vor der Abstimmung gewarnt, wenn Blau-Weiß sich dem Vorschlag anschließe, werde es Neuwahlen geben.

Blau-Weiß verhinderte damit zwar die Auflösung des Parlaments, die beiden Koalitionspartner liegen aber weiterhin im Streit über den Haushalt. Blau-Weiß-Chef Benny Gantz möchte diesen für zwei Jahre verabschieden, Netanjahu will während der Corona-Krise höchstens für ein Jahr im Voraus planen. Ohne eine Einigung droht am 25. August die Auflösung des Parlaments.

Die Abgeordneten stimmten daher am Mittwoch in erster Lesung zunächst für einen Gesetzesvorschlag zur Verschiebung dieser Frist um 100 Tage. Eine Neuwahl wäre für das Land die vierte in nur eineinhalb Jahren.

In Israel gibt es seit Wochen Proteste gegen den Regierungschef. Neben den Verfahren gegen ihn kritisieren viele Netanjahus Krisenmanagement in der Corona-Pandemie, die in Israel zu einer massiven Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit geführt hat.