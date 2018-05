Israel dementiert aber Einigung auf Feuerpause - UN-Sicherheitsrat tagt

Israels Armee und radikale Palästinensergruppen stellen Angriffe vorerst ein

Gaza (AFP) - Nach den schwersten Auseinandersetzungen seit Jahren zwischen islamistischen Gruppen im Gazastreifen und der israelischen Armee hat sich die Lage offenbar beruhigt. Beide Seiten stellten ihre Angriffe am Mittwochmorgen vorerst ein. Israel dementierte aber Angaben der radikalislamischen Hamas und des Islamischen Dschihad, wonach eine Feuerpause vereinbart worden sei. Am Abend sollte der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die jüngste Gewalteskalation in Nahost debattieren.

Israelische Luftangriffe auf Gaza © AFP

Die schwerste militärische Konfrontation in der Region seit dem Gazakrieg im Jahr 2014 hatte am Dienstag begonnen, als die Hamas und der Islamische Dschihad dutzende Geschosse auf Israel abfeuerten. Die israelische Armee reagierte mit massiven Luftangriffen. Die Auseinandersetzungen dauerten bis in die Nacht an, ab Mittwochmorgen wurden dann keine neuen Angriffe mehr registriert.

Insgesamt bombardierte die Armee seit Dienstag nach eigenen Angaben 65 Ziele im Gazastreifen, darunter einen Tunnel sowie militärische Infrastruktur der Hamas und des Islamischen Dschihad. Aus dem Palästinensergebiet seien insgesamt rund hundert Raketen und Granaten auf Israel abgefeuert worden. Mehrere Geschosse wurde abgefangen.

Nach Angaben der israelischen Armee explodierte eine Granate in der Nähe eines Kindergartens, der beschädigt worden sei. Kinder hielten sich dort nicht auf. Die Armee erklärte, einige der Raketen aus dem Gazastreifen stammten mutmaßlich aus dem Iran. Drei israelische Soldaten wurden bei den Angriffen verletzt. Aus dem Gazastreifen wurden keine Opfer gemeldet.

Die Milizen der Hamas und des Islamischen Dschihad bekannten sich am Dienstag zu dem Granatenbeschuss. In einer seltenen gemeinsamen Erklärung begründeten sie ihre Offensive mit Angriffen der israelischen Armee auf ihre Stellungen im Gazastreifen während der vergangenen Tage.

Der Islamische Dschihad, die zweitmächtigste Gruppierung im Gazastreifen nach der Hamas, teilte dann am Dienstagabend mit, es sei eine von Ägypten vermittelte Feuerpause ausgehandelt worden. Am Mittwochmorgen erklärte auch die Hamas, es sei eine Waffenruhe vereinbart worden.

Israel bestritt allerdings umgehend eine solche Einigung. "Diejenigen, die mit der Gewalt begonnen haben, müssen sie auch beenden", sagte Geheimdienstminister Israel Katz in einem Radiointerview. Zugleich betonte er, dass Israel kein Interesse an einer weiteren Eskalation habe. Ein Vertreter der israelischen Sicherheitskräfte erklärte laut Medienberichten, dass die Armee ihre Angriffe einstellen werde, solange kein Beschuss aus dem Gazastreifen erfolge.

Auf Antrag der USA sollte der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. "Der Sicherheitsrat muss Stellung beziehen zu der jüngsten Runde von Gewalt gegen unschuldige israelische Zivilisten", erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Die Palästinenserführung müsse "zur Rechenschaft gezogen werden". Kuwait mahnte hingegen in einem Resolutionsentwurf Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung an.

Die Zunahme der Gewalt zwischen Israel und radikalen Palästinensern im Gazastreifen erfolgte nach wochenlangen Protesten und Zusammenstößen an der Grenze des Gazastreifens zu Israel. Seit Ende März versammeln sich dort Palästinenser, um gegen die Blockade des Gazastreifens zu demonstrieren. Sie fordern die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, die bei der Staatsgründung Israels vor 70 Jahren vertrieben wurden. Bei den Protesten wurden mindestens 122 Palästinenser getötet.