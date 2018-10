Armee macht Hamas für Raketenbeschuss aus Palästinenserenklave verantwortlich

Israels Luftwaffe greift Ziele im Gazastreifen an und tötet einen Palästinenser

Jerusalem (AFP) - Die israelische Luftwaffe hat am Mittwoch zahlreiche Ziele im Gazastreifen angegriffen und dabei einen Palästinenser getötet sowie drei weitere verletzt. Die israelische Armee reagierte mit ihren Angriffen auf Raketenbeschuss aus der Palästinenserenklave. Dafür gab sie der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas die "vollständige Verantwortung" - auch wenn diese das bestritt.

Bei Luftangriff in Rafah verletzter Palästinenser © AFP

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, bei einem israelischen Luftangriff im Norden des Gazastreifens sei ein 25-jähriger Palästinenser getötet worden. Die israelische Armee verbreitete ein Video, auf dem mehrere Männer offenbar den Abschuss einer Rakete vorbereiten. Wenig später wird einer der Männer von einem israelischen Geschoss getroffen.

Am frühen Mittwochmorgen waren insgesamt zwei Raketen vom Gazastreifen aus abgefeuert worden. Die erste schlug in der südisraelischen Stadt Beer Sheva ein - Medienberichten zufolge im Garten eines Familienhauses, das stark beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand, die Familie mit drei Kindern habe aber einen Schock erlitten. Die zweite Rakete ging im Großraum Tel Aviv nieder.

Die israelischen Flugzeuge und wahrscheinlich auch Drohnen bombardierten nach Armeeangaben etwa zwanzig militärische Ziele, darunter einen Tunnel und eine Waffenfabrik. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman ordnete die Schließung der Übergänge Eres für Personen und Kerem Schalom für Waren an. Einem Sprecher seines Ministeriums zufolge ließ er außerdem die Fischereizone vor der Küste des Gazastreifens von sechs auf drei Seemeilen beschränken.

Die Hamas verurteilte in einer gemeinsamen Erklärung mit verbündeten bewaffneten Gruppierungen den Raketenbeschuss als "unverantwortliche" Störungen der Bemühungen Ägyptens und der Vereinten Nationen, zu einem dauerhaften Waffenstillstand zu kommen. Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte, unter allen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen verfügten nur die Hamas und der Islamische Dschihad über solche Raketen wie sie in der Nacht abgefeuert worden seien. Er schloss allerdings nicht ausdrücklich aus, dass Hamas-Mitglieder unkontrolliert am Werk gewesen sein könnten.

Lieberman schließt eine friedliche Einigung mit der Hamas mittlerweile weitgehend aus. Am Dienstag hatte er sich dafür ausgesprochen, der Palästinenserorganisation einen "schweren Schlag" zu versetzen.

Seit Ende März gibt es an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel regelmäßig Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Mindestens 207 Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden seitdem getötet. Die Demonstranten fordern die Aufhebung der von Israel vor mehr als zehn Jahren verhängten Blockade des Gazastreifens und die Rückkehr von Palästinensern auf ihr Land, das sie bei der Gründung des Staates Israel 1948 aufgrund von Vertreibung oder Flucht verlassen mussten.

Die Gewalteskalation hat die Furcht vor einem neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas verstärkt. Zuletzt hatte Israel im Sommer 2014 gegen die Hamas im Gazastreifen Krieg geführt. Bei dem 50-tägigen Armeeeinsatz waren mehr als 2100 Palästinenser getötet worden, ein Großteil davon Zivilisten. Auch 74 Israelis starben, die meisten von ihnen waren Soldaten.