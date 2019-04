Israels Präsident beginnt Konsultationen zur Regierungsbildung

Jerusalem (AFP) - Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel wird Präsident Reuven Rivlin von heute an mit den Konsultationen zur Regierungsbildung beginnen. Um den Auftrag zur Regierungsbildung zur erteilen, empfängt er die Spitzenvertreter aller in die Knesset gewählten Parteien. Zuerst empfängt Rivlin Regierungschef Benjamin Netanjahu, dessen Likud bei der Wahl dem vorläufigen Ergebnis zufolge auf die meisten Sitze kam.

Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu © AFP

Die Konsultationen werden erstmals live im Fernsehen gezeigt. Rivlin hat bis zum 24. April Zeit, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Dem von ihm beauftragten Politiker bleiben dann 28 Tage zur Regierungsbildung, die Frist kann einmalig um zwei Wochen verlängert werden. Der Auftrag dürfte an Netanjahu fallen. Der Likud erzielte dem vorläufigen Ergebnis zufolge 36 Sitze und liegt damit knapp vor dem Bündnis Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Benny Gantz, das auf 35 Sitze kam. Das Endergebnis wird am 17. April veröffentlicht.