Italien bleibt im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission stur

Rom (AFP) - Italien bleibt im Haushaltsstreit mit Brüssel stur. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio kündigte am Dienstagabend kurz vor Ablauf einer von der EU gesetzten Frist an, den Haushalt für 2019 nicht zu verändern. In einem Brief forderte Finanzminister Giovanni Tria die EU-Kommission auf, auch "außergewöhnliche Ereignisse" wie den Brückeneinsturz in Genua und die Schäden durch tagelange Unwetter zu berücksichtigen. Rom droht nun ein Defizitverfahren, das zu milliardenschweren Bußgeldern führen kann.

Die EU-Kommission hatte im Oktober in einem beispiellosen Schritt den italienischen Haushalt für 2019 abgelehnt. Brüssel gab Rom bis Dienstag Zeit, um Änderungen vorzunehmen. Die Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega-Partei lehnte Nachbesserungen aber ab.

"Das Budget ändert sich nicht", sagte Di Maio, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, nach einer Kabinettssitzung in Rom. "Wir sind der Überzeugung, dass dies der Haushalt ist, den das Land braucht, um wieder in Gang zu kommen."

Die italienische Regierung plant also weiterhin mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In seinem Brief an die EU-Kommission schrieb Tria, die 2,4 Prozent seien für Rom eine "unüberschreitbare Grenze".

Er forderte von Brüssel zudem mehr "Flexibilität" für Sonderausgaben, um die Schäden nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua im August und den schweren Unwettern Ende Oktober und Anfang November zu beseitigen. In der Vergangenheit hatte Brüssel ähnliche Ereignisse gelten lassen.

Mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent bleibt Rom eigentlich unter der EU-Obergrenze von drei Prozent. Die Kommission kritisiert aber, dass das Defizit drei Mal so hoch ist wie von der Vorgängerregierung mit Brüssel vereinbart - und das bei einer bereits sehr hohen Gesamtverschuldung von 131 Prozent der Wirtschaftsleistung.

"Wenn sie versuchen, Italien zu bestrafen, dann machen sie einen Fehler", sagte Innenminister Matteo Salvini von der Lega-Partei am Mittwoch im Rundfunksender Rai.

Die italienische Regierung will mit ihrem Haushaltsentwurf unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens und die Möglichkeit eines früheren Renteneintritts finanzieren. Salvini hatte vor der Kabinettssitzung am Dienstag gesagt, der Haushalt solle "mehr Beschäftigung, mehr Rentenansprüche und weniger Steuern" ermöglichen. "Wenn das Europa passt, um so besser. Wenn es Europa nicht passt, werden wir trotzdem weitermachen."

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra erklärte, die Absage sei "nicht wirklich überraschend, aber sehr enttäuschend". Rom halte sich nicht an die Vereinbarungen, "die wir in Europa zusammen ausgearbeitet haben", fügte Hoekstra im Onlinedienst Twitter hinzu. "Das beunruhigt mich sehr."

Auch der Haushaltsexperte der Union, Eckhardt Rehberg (CDU), nannte es "beunruhigend, dass die italienische Regierung die Regeln des Stabilitätspakts nicht einhält und die weitere Eskalation mit Europa sucht". Die Unionsfraktion im Bundestag unterstütze daher ein "konsequentes Vorgehen" der EU-Kommission.

Auch die Finanzmärkte reagierten negativ. Die Mailänder Börse sackte am Mittwochvormittag um 1,4 Prozent ab. Der sogenannte Spread - der Abstand zwischen den Zinsen auf zehnjährige italienische und deutsche Staatsanleihen - stieg von 304 Punkten bei Handelsschluss am Dienstag auf 321 Punkte.