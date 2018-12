Rom wendet Defizitverfahren durch Zugeständnisse vorerst ab

Italien und EU legen Haushaltsstreit bei

Brüssel (AFP) - Nach wochenlangem Tauziehen haben Italien und die EU ihren Streit über die Haushaltspläne der italienischen Regierung für das Jahr 2019 beigelegt. Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, sagte am Mittwoch in Brüssel, die jetzt erzielte Lösung sei "nicht ideal", ein Defizitverfahren gegen Italien sei aber vorerst vom Tisch. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte die Einigung in "gutes Zeichen". Auch die Börsen reagierten positiv.

Italiens Innenminister und Vizeregierungschef Salvini © AFP

Dombrovskis zufolge sind gegenüber den ursprünglichen Planungen weniger Ausgaben in Höhe von 10,25 Milliarden Euro vorgesehen. Die Einsparungen würden zum Teil dadurch erreicht, dass die italienische Regierung zwei zentrale Projekte verschiebt: die Rentenreform und die Grundsicherung für besonders benachteiligte Bürger.

Rom habe dadurch "ein Defizitverfahren in diesem Stadium" verhindert, sagte Dombrovskis. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bezeichnete die Einigung als "Sieg des Dialogs über die Konfrontation".

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte, die Einigung bedeute keinerlei Rückschritt gegenüber dem ursprünglichen Budgetentwurf aus Rom. Die beiden Reformen würden im vorgesehenen Zeitraum umgesetzt, fügte er hinzu, ohne genaue Daten zu nennen. Italiens Innenminister Matteo Salvini sprach von einem "Sieg der Vernunft zum Wohle der Italiener", auch Vize-Regierungschef Luigi di Maio nannte das Verhandlungsergebnis einen Erfolg.

Die Bundesregierung befürwortete die Einigung ebenfalls. "Es ist ein gutes Zeichen, dass Italien sich jetzt mit der EU-Kommission auf einen gemeinsamen Ansatz zum italienischen Haushalt verständigt hat", erklärte Finanzminister Scholz. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, die Bundesregierung habe den Dialog zwischen Kommission und Mitgliedstaaten "immer unterstützt".

Der Kompromiss sorgte auch für ein Aufatmen an den europäischen Aktienmärkten. Die Börse in Paris schloss mit einem Plus von 0,49 Prozent. Auch in Frankfurt, London und Madrid zogen die Kurse bis zum Nachmittag an.

Die ursprünglichen Haushaltspläne Italiens hatte die Kommission im Oktober zurückgewiesen. Sie begründete die erstmalige Ablehnung des Budgetentwurfs eines Mitgliedstaats damit, dass er gegen die Haushaltsregeln der Europäischen Union verstoße.

Angesichts eines drohenden Defizitverfahrens, das zu milliardenschweren Geldbußen für Rom oder der Streichung von EU-Hilfen hätte führen können, hatte die italienische Regierung am Montag Abstriche in ihren Haushaltsplänen für das kommende Jahr angekündigt.

Die Neuverschuldung würde damit bei 2,04 des Bruttoinlandsprodukts liegen - statt bei 2,4 Prozent wie ursprünglich geplant. Das Wirtschaftswachstum für 2019 wird demnach mit 1,0 Prozent prognostiziert - statt wie bisher mit 1,5 Prozent. Italiens Schuldenlast beträgt etwa 130 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts.

Italienischen Medienberichten zufolge will Rom durch weitere Privatisierungen zwei Milliarden Euro zusätzlich auftun. Außerdem soll eine Reihe von Steuernachlässen auf den Prüfstand kommen, um gegebenenfalls neue Einnahmen zu erschließen.

Im Gegenzug bot Brüssel an, bei der Kalkulation des Haushalts "besonderen Umständen" Rechnung zu tragen. Dazu gehört unter anderem die Modernisierung von Infrastruktur nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua im August mit 43 Toten.

Die seit Juni amtierende italienische Koalitionsregierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Rechtsaußenpartei Lega wollte mit ihrem ursprünglichen Haushalt unter anderem eine Grundsicherung, Steuererleichterungen sowie ein niedrigeres Renteneintrittsalter finanzieren.

Die Neuverschuldung wäre dreimal so hoch gewesen wie von der Vorgängerregierung zugesagt. Dies weckte in der EU Sorge vor einer massiven Schuldenkrise wie in Griechenland - nur mit viel größeren Auswirkungen.

Zusätzliche Brisanz erhielt der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel wegen der Ankündigung der französischen Regierung, dass ihr Haushaltsdefizit im kommenden Jahr wegen der milliardenschweren Zugeständnisse an "Gelbwesten"-Bewegung und wirtschaftlicher Einbußen durch die Proteste wahrscheinlich auf 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen und damit die EU-Deckelung um 0,2 Prozent überschreiten werde. Italien warnte die EU-Kommission davor, in den beiden Fällen mit zweierlei Maß zu messen.

Ein europäischer Diplomat äußerte sich am Mittwoch enttäuscht über das Entgegenkommen der EU im Fall Italiens. Die Kommission sei ihrer Verantwortung in Haushaltsfragen nicht nachgekommen, sagte der Diplomat, dessen Land sich an die Budgetvorgaben aus Brüssel hält.