Ministerpräsident Gentiloni: Einsatz auf Wunsch des westafrikanischen Landes

Italien will Flüchtlings-Transitland Niger mit 470 Soldaten unterstützen

Rom (AFP) - Italien will das Flüchtlings-Transitland Niger mit 470 Soldaten unterstützen. Die Soldaten sollen die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt Agadez sowie an den Grenzen des westafrikanischen Landes verstärken, kündigte der italienische Ministerpräsident Pablo Gentiloni am Donnerstag in Rom an. Agadez ist zu einem Drehkreuz für Wirtschaftsflüchtlinge geworden, die über Libyen nach Europa gelangen wollen.

Italien will den Niger unterstützen © AFP

Gentiloni gab an, die Regierung in Niamey habe Rom Anfang Dezember um Unterstützung gebeten. Er nannte Niger das "Haupttransitland" in Afrika für Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Der Niger sei womöglich auch das Land mit der höchsten Bereitschaft in dieser Sache zu kooperieren, sagte er.

Die Soldaten, die in den Niger geschickt werden sollen, waren zuvor vor allem im Irak und in Kuwait im Einsatz. Die ersten von ihnen, etwas weniger als 200, sollen den Einsatz im Niger Anfang kommenden Jahres beginnen. Italienischen Medien zufolge werden ihnen zwei Flugzeuge und 130 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.