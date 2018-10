Kabinett einigt sich auf Budget für 2019

Italienische Regierung reicht Haushaltsplan bei der EU ein

Rom (AFP) - Die italienische Regierung hat ihren umstrittenen Haushaltsplan für 2019 verabschiedet und will diesen kurz vor Fristablauf bei der EU-Kommission einreichen. Der Budgetentwurf werde vor Mitternacht zur Überprüfung nach Brüssel geschickt, sagte Regierungschef Giuseppe Conte nach einer Kabinettssitzung am Montagabend in Rom.

Italiens Regierung einigt sich auf Haushalt © AFP

Der Haushaltsplan der Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega sieht für das kommende Jahr ein Defizit von 2,4 Prozent vor. Die EU-Kommission hatte sich besorgt über den Budgetentwurf der Regierung in Rom geäußert. Italiens Gesamtverschuldung ist mit rund 131 Prozent der Wirtschaftsleistung schon jetzt die zweithöchste in der EU nach der des langjährigen Krisenstaates Griechenland.