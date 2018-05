Bankchefs rufen zu Ruhe auf - Juncker: "Italien verdient Respekt"

Italiens Finanzmärkte setzen Talfahrt wegen politischer Krise fort

Rom (AFP) - Die Aussicht auf eine proeuropäische Übergangsregierung in Italien hat die Finanzmärkte nicht beruhigt. Während der von Präsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragte Finanzfachmann Carlo Cottarelli noch an der Zusammenstellung seines Kabinetts arbeitete, schloss die Mailänder Börse am Dienstag abermals mit einem kräftigen Minus von 2,65 Prozent. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen stiegen weiter. Italiens Bankenchefs bemühten sich um eine Beruhigung der Lage.

L'économiste italien Carlo Cottarelli quitte le Quirinale le 28 mai 2018 après avoir été chargé par le président de la République de former un gouvernement. © AFP

Der Gouverneur der italienischen Zentralbank, Ignazio Visco, bezeichnete die Entwicklung an den Märkten als "schlimm" und "nicht gerechtfertigt". Er rief zur Ruhe auf. Die Chefs der Banken Intesa Sanpaolo und Unicredit wiesen auf die stabilen wirtschaftlichen Fundamente Italiens hin, die keinen Anlass zur Sorge böten.

Die Talfahrt an den Finanzmärkten setzte sich allerdings fort. An der Börse in Mailand waren abermals die Banken die großen Verlierer. Außerdem stieg die Spanne ("Spread") zwischen zehnjährigen deutschen und italienischen Staatsanleihen deutlich an und erreichte mit 303 Punkten am Dienstag den höchsten Stand seit Jahren - binnen zwei Wochen hat sie sich mehr als verdoppelt.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnte vor den Auswirkungen einer italienischen Staatskrise auf die deutsche Wirtschaft. "Italien ist so groß und bedeutsam, dass seine Krise zu Deutschlands Problem wird", sagte Fratzscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstagsausgaben). Italien könne auch Deutschland mit in den Sog einer tiefen Depression ziehen.

Angesichts der Finanzmarkt-Turbulenzen mahnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Respekt für Italien an. "Italiens Schicksal liegt nicht in den Händen der Finanzmärkte", erklärte Juncker. "Italien verdient Respekt." Er sei "überzeugt, dass Italien seinen europäischen Weg weitergehen" werde, erklärte Juncker.

Aus der Pressemitteilung der Kommission ging nicht hervor, was Juncker zu der Erklärung veranlasste. Kurz zuvor hatte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger in einem Interview die Hoffnung geäußert, dass die Finanzmarkt-Turbulenzen ein "Signal" seien, in Italien "Populisten von links und rechts nicht in die Regierungsverantwortung zu bringen". Eine zugespitzte Wiedergabe dieser Äußerung in den Medien hatte in Italien große Empörung ausgelöst.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Sonntag mit seinem Veto gegen die Berufung des 81-jährigen Euro-Gegners Paolo Savona zum Wirtschafts- und Finanzminister eine Regierungsbildung von populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und fremdenfeindlicher Lega blockiert. Am Montag beauftragte er den proeuropäischen Cottarelli mit der Regierungsbildung. Der kündigte Neuwahlen bis spätestens Anfang 2019 an. In den italienischen Medien war am Dienstag aber sogar von Neuwahlen bereits Ende Juli die Rede.

Ein Treffen Cottarellis mit dem Präsidenten ging am Dienstag in Rom zu Ende, ohne dass eine Kabinettsliste präsentiert werden konnte. Beide wollten sich nach Angaben eines Sprechers von Mattarella am Mittwochmorgen erneut treffen.

M5S und Lega, die in beiden Parlamentskammern über eine Mehrheit verfügen, haben angekündigt, Cottarellis Expertenregierung abzulehnen. In ihrem gemeinsamen Regierungsprogramm hatten die Parteien ein Ende des Sparkurses im hoch verschuldeten Italien verkündet.

Nachdem Mattarellas Veto von den Finanzmärkten zunächst als stabilisierende Maßnahme für die Eurozone begrüßt worden war, sorgte die Ankündigung von Neuwahlen für erneute Unsicherheit bei Investoren und Kreditgebern.

Ein Grund für die Nervosität der Märkte ist die Aussicht auf weitere Zugewinne für die europakritische Lega. Neuwahlen "könnten sehr klar die Lega stärken", erklärten Analysten der Saxo Bank. Die Rechtspopulisten könnten demnach Stimmen und Parlamentssitze hinzugewinnen und somit politisch noch mehr Gewicht bekommen.