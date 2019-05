80 Prozent für Vize-Regierungschef in Online-Abstimmung

Italiens Fünf-Sterne-Bewegung hält an Di Maio als Parteichef fest

Rom (AFP) - Trotz der Wahlschlappe bei der Europawahl hält die italienische Fünf-Sterne-Bewegung an Luigi Di Maio fest. In einer Online-Abstimmung votierten am Donnerstag rund 80 Prozent der Teilnehmer für Di Maio, wie die Partei am Abend mitteilte. Maio, der in der Koalition mit der rechtspopulistischen Lega Vize-Regierungschef sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister ist, hatte den Mitgliederentscheid auf einer Internetplattform der Partei selbst einberufen, nachdem ihn viele Parteimitglieder für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht hatten.

Luigi Di Maio © AFP

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung war bei der Europawahl am Sonntag auf 17 Prozent abgestürzt. Bei der italienischen Parlamentswahl im März 2018 hatte die einstige Protestbewegung noch mehr als 32 Prozent der Stimmen bekommen. Die einwanderungsfeindliche Lega von Innenminister Matteo Salvini legte dagegen von gerade einmal sechs Prozent bei der Europawahl 2014 und 17 Prozent bei der Parlamentswahl 2018 auf 34 Prozent zu. Damit kehrten sich die Machtverhältnisse innerhalb von Italiens Koalitionsregierung um.