Urteil mit hoher Symbolkraft

Japanisches Gericht erkennt dutzende Menschen als Hiroshima-Opfer an

Tokio (AFP) - In einem ungewöhnlichen Urteil hat ein japanisches Gericht dutzenden Menschen Entschädigungen wegen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor 75 Jahren zugesprochen. 84 Kläger, die gemäß der offiziellen Definition bisher nicht als Opfer des US-Atombombenabwurfs galten, hätten Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung, urteilte das Bezirksgericht von Hiroshima am Mittwoch. Damit dehnte das Gericht faktisch auch die Definition der staatlich anerkannten Hiroshima-Opfer aus, die in Japan als "Hibakusha" bekannt sind.

Durch den Atombombenabwurf auf Hiroshima wurden 140.000 Menschen getötet © AFP

Die japanische Regierung hatte nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegt, dass als "Hibakusha" anerkannt wird, wer den Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 in einem bestimmten Radius des Hypozentrums überlebte. Diese Menschen haben in Japan Anspruch auf eine kostenfreie medizinische Versorgung.

Die 84 Kläger lebten während des Atombombenabwurfs außerhalb dieser Zone. Sie argumentieren jedoch, dass auch sie gesundheitliche Schäden durch den radioaktiven Niederschlag infolge des Angriffs erlitten hätten.

Die Argumentation der Kläger sei "nicht unvernünftig", erklärte der vorsitzende Richter Yoshiyuki Takashima laut dem Sender NHK. Vorgelegte medizinische Dokumente hätten gezeigt, dass die Menschen unter Krankheiten litten, die in Zusammenhang mit dem Atombombenabwurf stünden und welche die rechtliche Voraussetzung für die Anerkennung als "Hibakusha" seien, sagte Takashima.

Die Kläger und ihre Unterstützer brachen nach der Urteilsverkündung in Jubel aus. Ein Mann entrollte vor dem Gerichtsgebäude ein Banner, auf dem stand: "Ein kompletter Sieg".

Der japanische Staat trägt für alle älteren Bürger den größten Teil aller Gesundheitskosten. Das Urteil vom Mittwoch hat deshalb vor allem einen symbolischen Wert für jene, die seit Jahrzehnten um die Anerkennung als Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima gekämpft haben.

Im März gab es in Japan 136.682 staatlich anerkannte Überlebende der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Durch den Atombombenabwurf auf Hiroshima wurden 140.000 Menschen getötet, durch jenen auf Nagasaki drei Tage später 74.000 Menschen. Kommende Woche finden in Japan Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe statt.