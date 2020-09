Ex-Kabinettschef will Kurs von Vorgänger Abe fortsetzen

Japans Parlament wählt Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef

Tokio (AFP) - Das japanische Parlament hat den bisherigen Kabinettschef Yoshihide Suga zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Dies teilte am Mittwoch der Sprecher des Unterhauses in Tokio, Tadamori Oshima, nach Auszählung der Stimmen mit. Suga tritt die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Shinzo Abe an, der Ende August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte.

Yoshihide Suga nach seiner Wahl im Parlament © AFP

Suga erhielt bei der Abstimmung 314 von 462 abgegebenen Stimmen. Nach der Verkündung des Ergebnisses verbeugte Suga sich tief, äußerte sich zunächst jedoch nicht. Er wird voraussichtlich im Laufe des Tages sein Kabinett vorstellen. Japanischen Medienberichten zufolge wird er an mehreren Ministern seines Amtsvorgängers festhalten.

Der 71-jährige Suga war am Montag zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt worden. Er will den politischen Kurs von Abe fortsetzen.