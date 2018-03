Gericht verlangt Entschädigungszahlung in Höhe von einer Million Dollar

Japans Regierung erneut zur Zahlung wegen Fukushima-Katastrophe verpflichtet

Tokio (AFP) - Die japanische Regierung ist erneut zu einer Entschädigungszahlung an die Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima vor sieben Jahren verurteilt worden. Der Regierung sowie der Betreiberfirma des havarierten Atomkraftwerks, Tepco, wurde von einem Bezirksgericht in Kyoto am Donnerstag die Zahlung von 110 Millionen Yen (rund eine Million Dollar) an 110 ehemalige Bewohner der Region um Fukushima auferlegt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte, der damit japanische Medienberichte bestätigte.

Atomkraftwerk Fukushima © AFP

Das Leben der Kläger sei durch die Katastrophe ruiniert und ihr Besitz zerstört worden, begründete das Gericht demnach seine Entscheidung. Allerdings seien 64 weitere Entschädigungsklagen abgewiesen worden. Ein Opferanwalt bezeichnete dies im Fernsehsender NHK als "unerwartet und bedauerlich".

Bereits im vergangenen Jahr hatten Gerichte in den Städten Fukushima und Maebashi die Regierung und Tepco für Schäden im Zusammenhang mit dem Reaktorunglück haftbar gemacht. Ein Gericht in Chiba bei Tokio hatte nur den Betreiber verurteilt. Insgesamt haben etwa 12.000 Opfer Klagen eingereicht. Die Regierung und Tepco waren für die Katastrophenprävention verantwortlich.

In Fukushima hatte sich nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami vom März 2011 das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 ereignet. Weil das Kühlsystem ausfiel, kam es in drei der sechs Reaktoren zur Kernschmelze. Das Gebiet in einem weiten Umkreis wurde radioaktiv verseucht.