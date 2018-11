Riad beendet Luftbetankung von Kampfflugzeugen durch die USA

Jemens Regierungstruppen erobern Krankenhaus in Hodeida und stoßen auf Hafen vor

Hodeidah (AFP) - Bei den Kämpfen um die jemenitische Hafenstadt Hodeida haben die Regierungstruppen das größte Krankenhaus der Stadt erobert. Wie Militärvertreter am Samstag mitteilten, übernahmen die Soldaten am Freitagabend die Kontrolle über das Krankenhaus, das im Osten der strategisch wichtigen Stadt am Roten Meer liegt. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition, die die jemenitischen Regierungstruppen unterstützt, will bei der Luftbetankung ihrer Kampfflugzeuge nicht länger die Unterstützung der USA in Anspruch nehmen.

Jemenitische Regierungstruppen am Donnerstag vor Hodeida © AFP

Am Samstag lieferten sich Soldaten und Rebellen im Umkreis des Krankenhauses an einer Straße von Hodeida in die Hauptstadt Sanaa heftige Kämpfe. Nach Angaben von Militärs waren daran auch Apache-Hubschrauber der Militärkoalition beteiligt. Die Regierungstruppen stießen vom Süden und Osten aus in Richtung Hafen vor. Scharfschützen der Rebellen und von ihnen gelegte Minen sowie ausgehobene Gräben hielten den Vorstoß immer wieder auf. Einer der Militärvertreter sagte, die Rebellen ließen "Granaten regnen".

Die Koordinatorin der Hilfsorganisation Save the Children, Mariam Aldogani, sagte, die Militärkoalition habe "in den vergangenen 30 Minuten 15 Luftangriffe ausgeführt". Es sei die "schlimmste Zeit" für Kinder in Hodeida.

Die von Kampfflugzeugen unterstützten Regierungstruppen waren am Donnerstag erstmals ins Stadtgebiet von Hodeida vorgedrungen. Seit Freitag bewegten sie sich in Richtung des Hafens vor. Dort werden die meisten Importe und internationalen Hilfslieferungen für den Jemen umgeschlagen.

Saudi-Arabien kündigte an, es sei nicht länger auf die Betankung seiner Kampfflugzeuge durch die USA angewiesen. Die Koalition habe zuletzt ihre Fähigkeiten in diesem Bereich erweitert. Die US-Regierung bestätigte die Angaben. Verteidigungsminister Jim Mattis erklärte, die USA unterstützten Riads Entscheidung, die Zusammenarbeit bei der Luftbetankung zu beenden. Die Koalition habe entschieden, "ihre eigenen militärischen Kapazitäten zu nutzen". Die USA waren bislang für die Betankung von rund einem Fünftel der im Jemen eingesetzten Koalitionsflugzeuge zuständig.

Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg zwischen den vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen und den vom sunnitischen Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Nach UN-Angaben wurden bereits rund 10.000 Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten. Nach Angaben von Medizinern wurden in Hodeida allein zwischen Donnerstag und Freitag mehr als 130 Kämpfer getötet.

Am Donnerstag hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den Huthi-Rebellen vorgeworfen, das Krankenhauses des 22. Mai für militärische Zwecke zu missbrauchen und Scharfschützen auf dem Dach zu positionieren. Am Mittwoch hatte ein Krankenhausvertreter der Nachrichtenagentur AFP gesagt, das Krankenhauspersonal habe die Klinik verlassen müssen. Angesichts zahlreicher ziviler Opfer bei Luftangriffen im Jemen war die internationale Kritik an dem von Saudi-Arabien geführten Militäreinsatz zuletzt stärker geworden.

Die Vereinten Nationen hatten im Oktober gewarnt, dass im Jemen 14 Millionen Menschen vom Hunger bedroht seien, fast die Hälfte der Bevölkerung. Die UNO spricht von der schwersten humanitären Krise weltweit. Am Freitag kündigte das Welternährungsprogramm an, seine Lebensmittelhilfen verdoppeln zu wollen.