Hirndruck bei früherem US-Präsidenten soll verringert werden

Jimmy Carter für Eingriff am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert

Washington (AFP) - Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist nach mehreren Stürzen ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er sich einem Eingriff am Kopf unterziehen muss. Der Eingriff sei bereits für Dienstag geplant, teilte das von ihm gegründete gemeinnützige Carter-Zentrum am Montag mit. Dabei solle versucht werden, bei dem 95-Jährigen den Hirndruck zu verringern. Den Angaben zufolge war Carters Frau Rosalynn im Krankenhaus an seiner Seite.

Jimmy Carter mit seiner Frau Rosalynn © AFP

Carter war von 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten. Er war in den vergangenen Monaten wiederholt gestürzt. Unter anderem zog er sich dabei einen Hüft- und einen Beckenbruch zu. Zudem verletzte er sich bei einem Sturz Anfang Oktober am Kopf. Am nächsten Tag erschien er zu einem Termin der wohltätigen Organisation Habitat for Humanity mit einem blauen Auge und einem Verband.