Zustimmung von 87 Prozent

Jörg Urban als Landeschef der AfD in Sachsen bestätigt

Berlin (AFP) - Die AfD in Sachsen hat Jörg Urban als Parteichef im Amt bestätigt. Auf dem Landesparteitag in Weinböhla erhielt Urban am Samstag 87 Prozent der Stimmen, wie die Partei im Online-Netzwerk Facebook mitteilte. Generalsekretär bleibt Jan Zwerg, er erhielt 74 Prozent Zustimmung.

Logo der AfD © AFP

Urban ist seit Februar 2018 Landeschef und seit Oktober 2017 AfD-Fraktionschef im Landtag. Er wurde dort Nachfolger von Frauke Petry, die nach der Bundestagswahl der AfD den Rücken kehrte. Als Spitzenkandidat erzielte Urban bei der Landtagswahl in Sachsen im vergangenen September für seine Partei ein Rekordergebnis von 27,5 Prozent. Die AfD sitzt mit 38 Abgeordneten im Landtag.