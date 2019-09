Brexit soll bei Arbeitsessen besprochen werden

Johnson am Montag zu Gespräch bei Juncker in Luxemburg

London (AFP) - Der britische Regierungschef Boris Johnson wird am Montag in Luxemburg mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammentreffen. Es sei ein Arbeitsessen geplant, teilte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit; auch London gab den Besuch bekannt. Johnson will sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen.

Johnson am Donnerstag bei einem Termin an der Themse © AFP

Der britische Premierminister hofft darauf, dass die EU noch einlenkt und vor allem bei den umstrittenen Regelungen zur Grenze zwischen Irland und Nordirland zu Änderungen an dem bisher gescheiterten Austrittsabkommen bereit ist. Brüssel lehnt Zugeständnisse aber bislang ab und wirft London vor, keine neuen Vorschläge vorgelegt zu haben.

Das britische Parlament hatte Johnson in einem Gesetz dazu verpflichtet, in Brüssel eine Verschiebung des für 31. Oktober vorgesehenen Brexit auf Ende Januar zu beantragen, falls es keine Einigung auf ein Abkommen gibt. Einen chaotischen Brexit ohne Abkommen schließt das Gesetz aus, während Johnson auch diesen umstrittenen Schritt in Erwägung zieht. Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am 17. und 18. Oktober zu einem Gipfel zusammen.