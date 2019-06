Innenminister Javid nach jüngster Abstimmung bei den Tories aus dem Rennen

Johnson baut Vorsprung im Rennen um Nachfolge Mays aus

London (AFP) - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat Ex-Außenminister Boris Johnson seinen Vorsprung ausgebaut. Auf Johnson entfielen beim jüngsten Wahlgang der Tory-Abgeordneten am Donnerstagmittag 157 von 311 Stimmen, wie die Führung der konservativen Partei mitteilte. Innenminister Sajid Javid schied aus, nachdem er unter den drei übrigen Bewerbern mit 34 Stimmen am schlechtesten abgeschnitten hatte.

Boris Johnson beim Verlassen seines Hauses am Donnerstag © AFP

Für Donnerstagabend ist noch ein weiterer Wahlgang der konservativen Abgeordneten angesetzt. Dabei soll sich entscheiden, wer von den beiden verbliebenen Mitbewerbern - der aktuelle Außenminister Jeremy Hunt oder Umweltminister Michael Gove - in die Endrunde geht. Die abschließende Entscheidung in der Stichwahl treffen die 160.000 Parteimitglieder. Der neue Vorsitzende der Tories soll bis Ende Juli gekürt sein. Er wird dann auch Regierungschef.