Johnson trifft irischen Kollegen Varadkar zu Gespräch über den Brexit

London (AFP) - Der britische Premierminister Boris Johnson empfängt heute seinen irischen Kollegen Leo Varadkar zu einem Gespräch über den Brexit. Das Treffen im Nordwesten Englands wurde von der Downing Street als "privat" angekündigt. Es soll in der Mittagszeit stattfinden. Die beiden Regierungschefs "und ihre Teams" sollten Zeit für "ausführliche Gespräche" haben, hieß es weiter.

Johnson (l.) und Varadkar am 9. September in Dublin © AFP

Großbritannien soll nach den bisherigen Vereinbarungen zum 31. Oktober aus der EU austreten. Johnson will den Austritt notfalls auch ohne Abkommen vollziehen. Die Gespräche zwischen London und Brüssel über einen Brexit auf der Grundlage eines Abkommens gestalten sich schwierig, insbesondere ist keine Lösung in der Frage nach Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland in Sicht.