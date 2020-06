Johnson und EU-Spitzen beraten über Post-Brexit-Verhandlungen

Brüssel (AFP) - Spitzenvertreter der EU und der britische Premierminister Boris Johnson beraten am Montag über das weitere Vorgehen in den Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Brexit (14.30 Uhr). Von EU-Seite nehmen Ratspräsident Charles Michel, Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Parlamentspräsident David Sassoli und Unterhändler Michel Barnier an der Video-Konferenz mit Johnson teil. Angesichts bisher fehlender Fortschritte bei den Gesprächen über ein Handelsabkommen haben beide Seiten bereits eine Beschleunigung der Verhandlungen vereinbart.

Der Parlamentssitz in London, Westminster Palace © AFP

Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In der Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit wollen beide Seiten insbesondere ein Handelsabkommen vereinbaren. In bisher vier Verhandlungsrunden gab es aber keine wesentlichen Fortschritte. Im Juli soll deshalb nun jede Woche verhandelt werden. Auch für August und September sind Gespräche geplant.