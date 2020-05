Engländer dürfen sich in Gruppen von bis zu sechs Menschen treffen

Johnson verkündet weitere Lockerungen in Großbritannien ab Montag

London (AFP) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat weitere schrittweise Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Großbritannien ab Anfang Juni angekündigt. "Ab dem kommenden Montag können Freunde und Verwandte wieder mit ihren Liebsten zusammenkommen", sagte Johnson am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. In England dürfen sich Menschen dann wieder in Gruppen von bis zu sechs Personen auf Abstand treffen, beispielsweise in privaten Gärten.

Briten klatschen für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen © AFP

Johnson bezeichnete die Lockerungen als einen "lang erwarteten und freudigen Moment", da Menschen, deren Familien getrennt lebten, dann wieder "beide Eltern oder beide Großeltern auf einmal" sehen könnten. Zudem sollen Grundschulen sowie Märkte wieder öffnen. Mitte Juni sollen dann auch die älteren Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Außerdem dürfen am 15. Juni alle Geschäfte nach einer 12-wöchigen Zwangspause wieder öffnen. Im Juli soll der Hotelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Die neuen Bestimmungen gelten jedoch nur für England, da die Regierungen von Schottland, Wales sowie Nordirland einen vorsichtigeren Zeitplan für die Lockerung der Maßnahmen vorsehen.

Der Regierungschef rief die Bevölkerung dazu auf, weiterhin die erforderlichen Distanzregeln einzuhalten.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Bislang starben dort nach offiziellen Angaben mehr als 37.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Johnson hatte die strengen Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen am 23. März verhängt.