Britischer Premier nennt gewaltsamen Tod des Afroamerikaners "unverzeihlich"

Johnson verurteilt tödlichen Polizeieinsatz gegen George Floyd

London (AFP) - Der britische Regierungschef Boris Johnson hat den tödlichen Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd in den USA verurteilt. "Was in den Vereinigten Staaten passiert ist, war entsetzlich und unverzeihlich", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament. Er äußerte sein Verständnis für die Proteste in den USA und forderte die Demonstranten auf, sich "gesetzeskonform und vernünftig" zu verhalten. Auf die Fragen von Abgeordneten, ob er mit US-Präsident Donald Trump über den Fall gesprochen habe, ging Johnson nicht ein.

Protest gegen Rassismus in Liverpool © AFP

Es waren die ersten öffentlichen Äußerungen des britischen Regierungschefs zum Tod des 46-jährigen Floyd, der am Montag vergangener Woche bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war. Floyds Tod löste eine Welle von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA aus. Auch am Dienstag gingen landesweit zehntausende Demonstranten auf die Straße.

Auch in mehreren britischen Städten hatte es am Wochenende Proteste gegeben. Im Londoner Hyde Park war für Mittwochnachmittag eine weitere Kundgebung geplant.