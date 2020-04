Arzt rät wegen anhaltender Symptome zu weiteren Untersuchungen

Johnson wegen Corona-Erkrankung in Krankenhaus eingeliefert

London (AFP) - Der britische Regierungschef Boris Johnson ist am Sonntag wegen seiner Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da der Premierminister weiterhin Covid-19-Symptome aufweise, habe ihm sein Arzt zu weiteren Untersuchungen in einer Klinik geraten, hieß es aus der Downing Street. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Johnson in einer Videokonferenz © AFP

Der 55-jährige Regierungschef hatte sich nach seinem positiven Corona-Test vor zehn Tagen in Quarantäne begeben. Eigentlich war damit gerechnet worden, dass er am Freitag wieder öffentliche Termine wahrnimmt. In einer Videobotschaft erklärte er an diesem Tag jedoch, dass er immer noch Fieber habe und seine Selbstisolation daher fortsetze.