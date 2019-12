Labour bricht ein - EU "bereit" für Gespräche zu künftigen Beziehungen

Johnsons Wahltriumph ebnet Weg für Brexit Ende Januar

London (AFP) - Nach dem Erdrutschsieg der konservativen Partei von Premierminister Johnson bei der Parlamentswahl in Großbritannien ist der Weg frei für den Brexit Ende Januar. Nach Auszählung fast aller Wahlkreise errangen die Tories eine deutliche Mehrheit im Unterhaus. Johnson beteuerte, er wolle den EU-Austritt seines Landes nun "fristgerecht erledigen". EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, Brüssel sei "bereit" für Gespräche über die künftigen Beziehungen mit London.

Johnson vor seinen Anhängern © AFP

Am Morgen nach der mit Spannung erwarteten Abstimmung vom Donnerstag wurde das Ausmaß des Siegs der Konservativen klar: Nach Auszählung fast aller der 650 Wahlkreise sicherten sich die Tories 362 Sitze - ihr stärkstes Ergebnis seit der Ära von Ex-Premierministerin Margaret Thatcher in den 80er Jahren. Die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn erlitt dagegen dramatische Verluste.

Johnson sah sich durch das Resultat in seinem harten Brexit-Kurs bestätigt. Er verurteilte die seit mehr als drei Jahren andauernde Hängepartie im Brexit-Streit. Zugleich kündigte er an: "Ich werde diesen ganzen Unsinn beenden und wir werden den Brexit fristgerecht zum 31. Januar erledigen, ohne Wenn und Aber."

Die künftige starke Mehrheit der Tories ermöglicht es Johnson, sein mit der EU ausgehandeltes Ausstiegsabkommen zügig vom Unterhaus verabschieden zu lassen. Er kann damit Großbritannien bis zum Ablauf der geltenden Frist am 31. Januar aus der Europäischen Union herausführen.

EU-Ratspräsident Michel setzt nach eigenen Angaben nun auf eine rasche Ratifizierung des Austrittsabkommens durch das britische Unterhaus. Die EU sei "bereit für eine neue Phase", sagte er. Brüssel und London würden nun ein Handelsabkommen verhandeln, "das ausgeglichene Spielregeln zulässt".

EU-Industriekommissar Thierry Breton sagte dem französischen Radiosender RTL, Brüssel wolle die Beziehungen zu London "wieder aufbauen". Das Vereinigte Königreich sei ein "wichtiger Partner" der EU. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen sich am Freitag mit dem Ausgang der britischen Wahlen befassen.

Glückwünsche für Johnson kamen aus dem Weißen Haus. Der britische Premier habe einen "großartigen Sieg" eingefahren, schrieb US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die USA und Großbritannien könnten nach dem Brexit einen "gewaltigen neuen Handelsvertrag" schließen. Großbritannien hofft darauf, durch ein Freihandelsabkommen mit den USA den transatlantischen Warenaustausch zu erhöhen.

Die oppositionelle Labour-Partei stürzte bei der Parlamentswahl dagegen ab. Sie kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf nur noch 203 Sitze im Unterhaus. Parteichef Corbyn reagierte "sehr enttäuscht" und kündigte persönliche Konsequenzen an. Bei künftigen Wahlen werde er nicht mehr als Spitzenkandidat antreten, sagte er.

Während Johnson im Wahlkampf für einen zügigen Austritt aus der EU geworben hatte, hatte Corbyn keine klare Position zum Brexit vertreten. Er plädierte für Nachverhandlungen über das Ausstiegsabkommen, über das dann ein Referendum stattfinden sollte. Bei diesem Referendum wollte er "neutral" bleiben.

Die dramatische Wahlniederlage von Labour dürfte aber auch mit den sehr niedrigen Beliebtheitswerten Corbyns in der Bevölkerung und seinem dezidiert linksgerichteten Programm zu tun haben. Sein eigenes Mandat im Wahlkreis Islington North in London konnte Corbyn immerhin verteidigen. Johnson wiederum holte erneut sein Mandat im Londoner Wahlkreis Uxbridge and South Rislip.

Die Liberaldemokraten konnten bei der Wahl trotz ihres eindeutig pro-europäischen Kurses nicht zulegen. Parteichefin Jo Swinson verlor sogar ihren Sitz im Unterhaus. Die Liberaldemokraten kündigten deshalb an, im neuen Jahr eine neue Parteispitze zu wählen.

Die Schottische Nationalpartei, die im Wahlkampf für ein zweites Brexit-Referendum sowie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum eingetreten war, legte den bisherigen Ergebnissen nach deutlich zu und kam auf 48 Sitze. Die Grünen holten der Prognose zufolge einen Sitz. Die Brexit-Partei von Nigel Farage ging demnach leer aus. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der nordirischen Partei DUP, Nigel Dodds, verlor sein Mandat.