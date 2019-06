Bundesaußenminister Maas trifft in Amman seinen Kollegen Safadi

Jordanien würdigt Deutschland als zweitgrößten Geldgeber des Landes

Berlin (AFP) - Der jordanische Außenminister Aiman Safadi hat Deutschland als zweitgrößten Geldgeber seines Landes gewürdigt. Safadi dankte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntag bei dessen Besuch in Amman für die deutsche Unterstützung, sowohl für die syrischen Flüchtlinge im Land als auch für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Jordanien hat trotz seiner schwierigen wirtschaftlichen Lage 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) © AFP

Weitere Themen des Treffens der beiden Außenminister waren der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und der israelisch-palästinensische Friedensprozess. Maas betonte nach dem Gespräch, beide Seiten seien sich einig, dass der Konflikt nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung beendet werden könne.

Maas reist am Sonntag weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, bevor er am Montag zum wichtigsten Teil seiner mehrtägigen Reise im Iran eintrifft. Die USA hatten sich vor mehr als einem Jahr aus dem von Deutschland mit ausgehandelten internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt, welche die iranische Wirtschaft hart treffen.