Jordanischer König Abdullah II. spricht im EU-Parlament

Straßburg (AFP) - Der jordanische König Abdullah II. spricht am Mittwoch (12.00 Uhr) im EU-Parlament in Straßburg. Der König gilt in der Krisenregion Nahost als stabiler und verlässlicher Partner und Vermittler. Die EU-Abgeordneten stimmen danach über Entschließungen zu den Klimaschutz-Plänen der EU-Kommission sowie zum Schutz der Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien nach dem Brexit ab.

König Abdullah II. von Jordanien © AFP

Auf der Agenda der Vollversammlung des EU-Parlaments steht zudem eine Debatte über eine geplante tiefgehende Reform der Europäischen Union. Die Reform soll mittels einer zweijährigen "Konferenz über die Zukunft Europas" eingeleitet werden, über deren Zusammensetzung und Funktionsweise nun debattiert wird.