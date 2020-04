Früherer EU-Kommissionspräsident für Corona-Bonds

Juncker kritisiert Niederlande im Streit um Corona-Finanzhilfen

Brüssel (AFP) - Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Niederlande wegen der Blockadehaltung zu europäischen Finanzhilfen in der Corona-Krise kritisiert. Juncker warf der Regierung in Den Haag in der französischen Zeitung "Libération" vom Donnerstag vor, "hartnäckig, ideologisch und religiös" auf strenge Bedingungen für Kredite des Euro-Rettungsfonds ESM zu bestehen. Dies sei "unverantwortlich".

Wegen des niederländischen Widerstands hatten sich die EU-Finanzminister in der ersten Wochenhälfte nicht auf ein Hilfsprogramm von einer halben Billion Euro einigen können. Darin vorgesehen sind bis zu 240 Milliarden Euro Kredite des ESM für die Mitgliedstaaten. Die Niederlande hatten darauf gepocht, dass die Darlehen nur mit strikten Auflagen versehen ausgezahlt werden. Am Donnerstagnachmittag werden die Verhandlungen der Minister fortgesetzt.

Sollte die EU in der Krise nicht solidarisch handeln, bestehe die Gefahr, "dass die Länder des Südens sich vom europäischen Projekt abwenden", warnte Juncker, der bis Ende November die EU-Kommission geführt hatte. Der Luxemburger Ex-Regierungschef forderte im Interview mit "Libération" auch eine gemeinsame Schuldenaufnahme, um Europas Wirtschaft aus der Krise zu bringen, und unterstützte die Idee sogenannter Corona-Bonds.

"Als Vorsitzender der Eurogruppe habe ich im Dezember 2010 die Schaffung von Eurobonds vorgeschlagen", erinnerte Juncker. Ziel sei es gewesen, "dass alle Mitglieder der Eurozone von denselben Zinssätzen profitieren."

Bei den Corona-Bonds sollten aber nur neue Schulden wegen der Krise vergemeinschaftet werden, sagte Juncker. "Es geht nicht darum, die nationalen Schulden der Vergangenheit zu vergemeinschaften."