Juncker spricht bei Trierer Festakt zu 200. Geburtstag von Karl Marx

Trier (AFP) - Mit einem Festakt und einer Rede von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beginnen am Freitag (17.00 Uhr) in Trier die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx. Zu der Veranstaltung in der Trierer Konstantinbasilika lädt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein, erwartet werden mehr als tausend Besucher. Zu den Gästen zählen auch Triers Bischof Stefan Ackermann und der Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung, der frühere SPD-Chef Kurt Beck.

Karl-Marx-Statue in Trier eingetroffen © AFP

Der Festakt findet am Vorabend von Marx' Geburtstag statt: Der Philosoph wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er starb am 14. März 1883 in London. In Trier wird ab dem Wochenende unter anderem mit mehreren großen Ausstellungen an Marx erinnert. Außerdem soll eine Karl-Marx-Statue aus China enthüllt werden.