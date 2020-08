Junge Liberale wählen neuen Vorsitzenden

Bielefeld (AFP) - Die Jungen Liberalen (Julis) halten am Samstag (ab 10.00 Uhr) ihren diesjährigen Bundeskongress ab. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden. Amtsinhaberin Ria Schröder tritt nach zwei Jahren an der Juli-Spitze nicht wieder an. Einziger Bewerber für ihre Nachfolge ist der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Jens Teutrine.

FDP-Logos und Mikrofone © AFP

Wegen der Corona-Pandemie fällt der Bundeskongress deutlich kleiner und kürzer aus als üblich. Auf inhaltliche Debatten wird verzichtet - es stehen ausschließlich Wahlen und Satzungsänderungen auf dem Programm.