Junge Union stimmt auf Jahrestreffen über Urwahl-Antrag ab

Berlin (AFP) - Vor dem Hintergrund anhaltend schlechter Umfragewerte für die CDU kommt die Junge Union heute in Saarbrücken zu ihrem dreitägigen Jahrestreffen zusammen (18.15 Uhr). Mit besonderer Spannung wird erwartet, ob die Delegierten der Nachwuchsorganisation dem Antrag mehrerer Verbände auf Urwahl des Kanzlerkandidaten zustimmen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht das Vorhaben kritisch. Traditionell hat bei der CDU die oder der Vorsitzende das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur.

Junge Union im Sachsen-Wahlkampf © AFP

Die Abstimmung über den Antrag ist für den späten Freitagabend oder für Samstagvormittag geplant. Kramp-Karrenbauer, die wegen sinkender Zustimmungswerte unter Druck steht, wird erst zum Abschluss des Treffens am Sonntag vor den Delegierten sprechen. Auch ihre unterlegenen Mitbewerber um den CDU-Vorsitz sind als Redner eingeplant: Friedrich Merz will am Freitag ein Grußwort halten, Jens Spahn am Samstag. CSU-Chef Markus Söder spricht ebenfalls am Samstag zu den Delegierten.