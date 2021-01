Jusos geben Ergebnis der Vorsitzwahl bekannt

Berlin (AFP) - Die Jusos geben am Freitag (11.30 Uhr) das Ergebnis ihrer Vorsitzendenwahl bekannt. Einzige Kandidatin für die per Brief erfolgte Abstimmung war die nordrhein-westfälische Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal. Amtsinhaber Kevin Kühnert trat nicht mehr an.

Jessica Rosenthal © AFP

Der SPD-Nachwuchs hatte wegen der Corona-Pandemie den Bundeskongress Ende November auf einen Tag verkürzen müssen; die Veranstaltung wurde zudem digital abgehalten. Deshalb mussten die rund 300 Delegierten anschließend per Brief abstimmen. Rosenthal gibt nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses eine Pressekonferenz (13.30 Uhr).