Justizminister der Länder kommen zu Herbstkonferenz zusammen

Berlin (AFP) - Die Justizminister der Länder wollen sich am Donnerstag (10.30 Uhr) bei ihrer Herbstkonferenz in Berlin unter anderem mit Maßnahmen gegen Hass im Internet befassen. Auf der Tagesordnung des Treffens unter dem Vorsitz von Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) steht unter anderem unter anderem das Thema Hate Speech. Die Ergebnisse der Konferenz, an der auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) teilnimmt, sollen am Nachmittag (14.00 Uhr) vorgestellt werden.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht © AFP

Die Bundeskabinett beschloss in der vergangenen Woche einen Neunpunkteplan gegen Hass, Rechtsextremismus und Antisemitismus, der ebenfalls eine schärfere Verfolgung von Hetze im Netz vorsieht. Auf Initiative Hamburgs beraten die Justizminister auch darüber, wie das Grundgesetz "krisenfest" gemacht werden kann. Dabei geht es unter anderem um eine mögliche Stärkung des Bundesverfassungsgerichts.