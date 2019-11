Straftat soll mit Geldstrafe oder Haft bis zu zwei Jahren geahndet werden

Justizministerin will Verbrennen von Flaggen generell unter Strafe stellen

Berlin (AFP) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Verbrennen von Flaggen generell unter Strafe stellen. Ein Gesetzentwurf, den ihr Haus derzeit ausarbeite, sehe dafür eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor, sagte Lambrecht dem "Mannheimer Morgen" vom Dienstag. Das Verbrennen des Hoheitszeichens eines Staates solle als Straftatbestand eingestuft werden. Den Gesetzentwurf will die Ministerin noch in diesem Jahr vorlegen.

Demonstranten in Barcelona verbrennen spanische Flagge © AFP

Bislang ist lediglich das Zerstören einer öffentlich gezeigten Fahne, wie sie etwa vor Botschaften hängen, strafbar. "Bei Demonstrationen werden immer öfter Flaggen verbrannt", sagte Lambrecht der Zeitung. "Damit werden die Gefühle vieler Angehöriger einer Nation tief verletzt." Sie wolle daraus Konsequenzen ziehen und das bestehende Recht verschärfen.