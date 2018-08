Kabinett befasst sich mit Pflege und Flüchtlingen

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (09.30 Uhr) mit den Themen Pflege und Flüchtlinge. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflegepersonals vorgelegt, mit dem er den Kliniken in Deutschland konkrete Vorgaben für die Zahl ihrer Pflegekräfte machen will. Ab 2020 soll für jedes Krankenhaus das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Pflegeaufwand errechnet und veröffentlicht werden. Bei Unterschreitung einer bestimmten Grenze drohen einem Krankenhaus als Sanktion Honorarkürzungen.

Ferner berät das Kabinett unter Leitung von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) über einen Entwurf zur Änderung des Asylgesetzes. Medienberichten zufolge will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Flüchtlinge zur Mitwirkung bei Widerrufsprüfungen verpflichten. Demnach sollen sie bei einer Verweigerung strafrechtlich belangt werden.