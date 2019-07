Kabinett befasst sich mit Wohngeld- und Mietenbericht

Berlin (AFP) - Das Kabinett befasst sich heute (9.30 Uhr) mit dem aktuellen Wohngeld- und Mietenbericht des Bundesbauministeriums. Er beleuchtet die Entwicklung von 2016 bis 2018. Einem Medienbericht zufolge konstatiert der Bericht, dass die Kosten bei Erst- und Wiedervermietung von Wohnungen in Deutschland in diesem Zeitraum im Schnitt um fünf Prozent gestiegen sind, in den großen Städten um sechs Prozent.

Wohnhäuser in Berlin © AFP

Die Bundesregierung bekräftigt demnach in dem Bericht ihr Ziel, bis zum Ende der Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen fertigzustellen. Das Wohngeld für Geringverdiener solle erhöht und ausgeweitet werden. Die Regierung muss dem Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht zu Wohngeld und Mieten vorlegen.