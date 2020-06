Kabinett berät über Ratspräsidentschaft und Fragen der Digitalisierung

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch (09.30 Uhr) unter anderem mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die Spitzen der großen Koalition hatten am Montagabend vereinbart, dass die "Leitgedanken" für die am 1. Juli beginnende Ratspräsidentschaft unter anderem "ein stärkeres und innovativeres Europa" und "ein gerechtes Europa" in den Mittelpunkt stellen.

Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz © AFP

Außerdem will das Kabinett das "Digitale-Familienleistungen-Gesetz" beschließen, das die digitale Beantragung bestimmter staatlicher Leistungen für Familien auf den Weg bringen soll. Weiteres Thema ist das Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern". Im Anschluss an die Sitzung der gesamten Ministerrunde tagt der Kabinettsausschuss Digitalisierung.