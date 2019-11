Giffey: Großer Schritt auf dem Weg zum Rechtsanspruch

Kabinett beschließt Sondervermögen für Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Berlin (AFP) - Für den ab 2025 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler stellt der Bund zwei Milliarden Euro zu Verfügung. Das Kabinett beschloss am Mittwoch die Einrichtung eines Sondervermögens, um die eigentlich zuständigen Länder beim Ausbau der Betreuungsangebote zu unterstützen. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sprach von einem "großen Beitrag des Bundes zu den Gesamtkosten". Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erklärte, der Ganztagsausbau "wird vielen Familien weiterhelfen".

Schulkinder in Dresden © AFP

In den Jahren 2020 und 2021 sind dem Gesetzentwurf zufolge jeweils eine Milliarde Euro für das Sondervermögen vorgesehen, die jeweils zur Hälfte aus dem Haushalt des Bundesfamilien- und des Bildungsministeriums kommen. Die Mittel können bis Ende 2028 für Investitionen an den Grundschulen ausgegeben werden.

"Dass es geht, haben wir schon beim Kitaausbau bewiesen", erklärte Giffey. Bund, Länder, Kommunen, Träger und Fachkräfte hätten gemeinsam einen Rechtsanspruch möglich gemacht und hunderttausende zusätzliche Plätze geschaffen. "Das muss in der Grundschule weitergehen." Giffey verwies darauf, dass über 50 Prozent der Grundschulkinder bereits in einer Ganztagsbetreuung seien: "Wir fangen ja nicht bei null an."

Es gehe um mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern, betonte die Familienministerin. Zudem würden mit dem Rechtsanspruch die Voraussetzungen geschaffen, jedes Kind bestmöglich zu fördern. Mehr Ganztagsbetreuung bedeutete natürlich auch mehr Bedarf an Fachkräften. "Hier sind jetzt vor allem die Länder gefordert, die Kapazitäten weiter zu erhöhen und gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen", so Giffey.

Bildungsministerin Karliczek sagte, der Bund setze mit der Errichtung des Sondervermögens "ein klares Signal für den Ganztagsausbau". Das neue Gesetz sei ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des entsprechenden Auftrags des Koalitionsvertrags. Karliczek betonte zugleich: "Die Qualität der Ganztagsangebote in den Schulen und Horten muss stimmen." Es gehe darum, mit hochwertigen Bildungs- und Betreuungsangeboten die individuelle Förderung der Schüler zu ermöglichen.

Trotz des Ausbaus der Betreuungsinfrastruktur in den Ländern wird der Bedarf an Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter noch nicht gedeckt. Während in manchen Bundesländern die Betreuungsquote bei über 80 Prozent liegt, liegt sie in vielen Regionen deutlich darunter. Der Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter sei "daher auch ein Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse", erklärten die beiden Ministerinnen.

Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Matthias Seestern-Pauly, nannte den Aufbau eines Sondervermögens eine "Nebelkerze". "Es mangelt in erster Linie an qualifiziertem Personal, da helfen auch noch so viele neue Räume nicht", erklärte er.

Die Grünen-Abgeordneten Katja Dörner und Ekin Deligöz erklärten, angesichts prognostizierter Investitionsbedarfe von über 7,5 Milliarden Euro könne die für 2020 jetzt bereitgestellte eine Milliarde Euro "nur ein Anfang sein". Die Grünen forderten daher "im Haushaltsverfahren des Bundes als nächsten Schritt für das kommende Jahr die Verdopplung der Mittel". Das ermögliche es, frühzeitig in die Vorhaben einzusteigen und schaffe Planungssicherheit.